Как использовать компост в качестве удобрения: советы садовода

Компост — это удобрение, которое получают в результате разложения органических отходов. Его используют для подкормки овощных и плодовых культур, деревьев, кустарников и даже комнатных растений. Он применяется при посеве семян, посадке рассады и в качестве мульчи. О том, как использовать компост в качестве удобрения — подробнее в материале URA.RU.
Что такое компост
Компост — органическое удобрение, изготовленное из растительных остатков и других природных материалов. В его состав входят переработанные листья, трава, овощные очистки и иные биологические отходы. Под воздействием микроорганизмов и дождевых червей эти материалы трансформируются в плодородный субстрат — темную, рыхлую почву, обогащенную питательными веществами.
По словам садовода-блогера Светланы Самойловой, компост применяется для того, чтобы улучшить качество структуры почвы, обогатить ее гумусом и микроэлементами. Также компост помогает грядкам лучше удерживать влагу.
При сборе компоста важно правильно подбирать его составляющие. Эксперт советует не класть мясо, рыбу, молочные продукты, так как масса начнет гнить и привлекать вредителей. Для эффективности компоста, его нужно держать влажным и периодически помешивать.
Удобрять почву следует зрелым компостом, который имеет темный окрас и запах сырой лесной земли. В незрелом компосте можно увидеть крупные останков органики, и он обладает более резким запахом, отметила специалист.
Из чего состоит компост, как выглядит
Компост делают из органических остатков, которые условно делят на две группы: зеленые и коричневые компоненты. При этом важно соблюдать баланс, чтобы процесс компостирования шел равномерно. Самолова предлагает добавлять отработанную землю из теплицы и отходы с кухонного стола — очистки картофеля, банановой шкурки, мандаринов, апельсинов, свеклы.
При этом садовод советует использовать верхний слой земли толщиной 10-15 см. Все составляющие компоста должны перепреть и превратиться в гумус. «Также в компост можно отправить измельченную яичную скорлупу, опилки, картон, сорняки и траву», — отметила специалист.
Светлана Самойлова рассказала, что компост лучше хранить в специальных коробах из досок высотой не более метра, так как в глубоких ямах может начать гниение в неприятным запахом и расплодятся вредители.
На дно компоста рекомендуется класть картон, чтобы полезные вещества задерживались, а не уходили в землю, а задерживались. После того, как картон перегниет, он станет частью компоста.
«Лучший ускоритель созревания компоста — это вода. Не допускайте пересыхания компоста, поливайте. Я в жару 1-2 раза в неделю поливаю. Можно шланг класть с небольшим напором воды. А еще, поливаю настоем травы или навоза — это также отличные ускорители созревания», — рассказывала эксперт.
Как использовать компост в качестве удобрения
Мульчирование грядок
Это процесс, при котором поверхность почвы покрывают слоем зрелого компоста. Это нудно для, того, чтобы улучшить структуру почвы, помочь ей удержать влагу и защитить растения от сорняков.
Эксперт советует использовать только зрелый компост, так как он должен быть полностью перепревшим. Нужно наносить слой 3–5 см на поверхность почвы и при этом не присыпать стебли растений, чтобы избежать загнивания. «Оставить 3–5 см пространства вокруг стеблей, не покрытого компостом. Это убережет растения от загнивания и даст воздуху свободно циркулировать», — объяснила специалист.
Весной это нужно для защиты молодых растений и сохранения влаги, а осенью для защиты почвы от морозов. Также рекомендуется периодически обновлять слой — быстроразлагающийся компост нужно обновлять каждые 3–4 недели. Это касается всех растений: овощей, зелени, корнеплодов, ягод, цветов и деревьев, которые плодоносят.
Посев семян
Компост подсыпают в посевные бороздки слоем 2–3 см и слегка присыпают землей. Благодаря такой «питательной» подушке семена взойдут быстрее.
Сооружение теплых грядок
Это конструкции, в которых нижние слои состоят из органики (веток, травы, ботвы), а верхние — из плодородной земли. Когда нижние слои перегнивают, они выделяют тепло и питание, что помогает растениям расти раньше и давать урожай.
Грядку можно закладывать как осенью, так и весной — примерно за две–три недели до посадки рассады. Для сооружения теплых грядок подойдет даже свежий, не перепревший до конца компост. Укладывая слои теплой грядки, удобрение вносят предпоследним под слой земли.
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