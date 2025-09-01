В Госдуме предложили особый порядок приема в школы для детей репатриантов

В ГД предложили принимать в школы детей репатриантов по упрощенной схеме
В ГД предложили принимать в школы детей репатриантов по упрощенной схеме

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов («Справедливая Россия — За правду») обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением ввести особый порядок приема в школы для детей из семей коренных народов России. Соответствующее письмо имеется в распоряжении СМИ.

«Прошу рассмотреть возможность разработки и введения особого порядка принятия в школы для детей, чьи семьи, являются представителями коренных народов Российской Федерации (исторически проживающих на территории Российской Федерации), или имеющих таких родителей», — говорится в письме депутата министру просвещения. Содержание письма передает РИА Новости. 

Депутат отметил, что 1 сентября не все дети, для которых русский язык и культура имеют определяющее значение, смогли приступить к занятиям. По его словам, сложности с зачислением возникли у детей репатриантов — участников государственной программы по содействию добровольному переселению соотечественников, а также у детей из русскоязычных семей и тех, чьи родители сделали осознанный выбор в пользу духовной и культурной связи с Россией.

