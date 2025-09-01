Шаман рассказал, что подарил Мизулиной на день рождения

Шаман подарил Мизулиной на день рождения партию
Шаман подарил Мизулиной партию
Шаман подарил Мизулиной партию

Певец Shaman (Ярослав Дронов) подарил директору Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной партию, которая будет называться «Мы». Информацию о необычном подарке от артиста Мизулина опубликовала в социальных сетях. 

«Катю сложно чем-то удивить, но я это сделаю. Екатерина, я дарю тебе на день рождения то, что никто никогда никому не дарил в этом мире. Я дарю тебе партию. И наша с тобой партия будет называться „Мы“», — произносит певец в ролике, который Мизулина опубликовала в своем telegram-канале.

Свой подарок он сделал Мизулиной в красивом лесу. А логотип партии «Мы» был упакован в гигантскую коробку с шарами. 

Ранее Мизулину заметили в объятиях Шамана на финале «Новой волны» в Казани. Во время выхода на сцену певец сначала приобнял Мизулину за плечи, а затем за талию.

