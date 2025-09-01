Шаман рассказал, что подарил Мизулиной на день рождения

Певец Shaman (Ярослав Дронов) подарил директору Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной партию, которая будет называться «Мы». Информацию о необычном подарке от артиста Мизулина опубликовала в социальных сетях.
«Катю сложно чем-то удивить, но я это сделаю. Екатерина, я дарю тебе на день рождения то, что никто никогда никому не дарил в этом мире. Я дарю тебе партию. И наша с тобой партия будет называться „Мы“», — произносит певец в ролике, который Мизулина опубликовала в своем telegram-канале.
Свой подарок он сделал Мизулиной в красивом лесу. А логотип партии «Мы» был упакован в гигантскую коробку с шарами.
Ранее Мизулину заметили в объятиях Шамана на финале «Новой волны» в Казани. Во время выхода на сцену певец сначала приобнял Мизулину за плечи, а затем за талию.
