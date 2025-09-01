Украинские военные массово теряют веру в возможность победы страны в конфликте, о чем свидетельствуют распространяемые в сети видеозаписи с их признаниями. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«Украинские военные уже давно не верят в победу. В сети все больше распространяется видеороликов, где украинские командиры признаются, что им не победить в этом конфликте, а российская армия продолжает наступать, в то время как у ВСУ заканчиваются люди, деньги и оружие», — заявил представитель силовых структур в беседе с ТАСС.
Ранее украинские военнослужащие и офицеры неоднократно выражали недовольство централизованным стилем командования, который, по их словам, приводит к неоправданным потерям и снижению морального духа. Сообщалось также о нехватке личного состава, деморализации и жалобах на приказы командования, предполагающие лобовые атаки с низкой вероятностью успеха. Эти факторы, по мнению экспертов, подрывают способность ВСУ эффективно противостоять российским войскам.
