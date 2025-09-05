19-летний форвард «Локомотива» забил первый гол в сезоне КХЛ

19-летний нападающий ярославского «Локомотива» Егор Сурин открыл счет голам в новом сезоне КХЛ 2025/2026. Первый гол был забит в матче с челябинским «Трактором». Об этом сообщила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
«19-летний Егор Сурин забил первый гол сезона 2025/2026!», — говорится в публикации пресс-службы КХЛ. Сообщение появилось в telegram-канале лиги.
В прошлом сезоне КХЛ ярославский «Локомотив», за который выступает Егор Сурин, также начал чемпионат с активной игрой молодых хоккеистов. В это же время клубы ВХЛ, такие как курганское «Зауралье», проводили предсезонные матчи и усиливали составы новыми игроками, готовясь к старту сезона 2025/2026, который для «Зауралья» открылся 4 сентября домашней серией.
