15 октября 2025

Раскрыта судьба Башара Асада в России, которого просят выдать Сирии

Востоковед Балмасов: Россия никогда не выдаст Башара Асада новым властям Сирии
Балмасов заявил, что Москва гарантировали Башару Асаду и его семье безопасность
Россия не собирается выдавать бывшего президента Сирии Башара Асада новым властям страны, несмотря на перезапуск отношений между Москвой и Дамаском. Об этом сообщил эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.

«Я на 99 процентов уверен, что мы не будем предпринимать подобных шагов. Мы гарантировали Башару Асаду и его семье безопасность. Никто из российских руководителей не стал бы обсуждать вопрос выдачи Асада», — отметил Балмасов в интервью «Ридусу».

Сегодня в Москве президент России Владимир Путин впервые встретился с временными президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. По данным Reuters, в ходе переговоров, которые длились два с половиной часа, сирийский лидер потребовал выдать ему бывшего главу Сирии Башара Асада для расследования предполагаемых преступлений против сирийцев.

Башар Асад, руководивший Сирией с 2000 года, покинул страну в 2024 году и, по данным СМИ, получил убежище в России. В сентябре 2025 года сирийский суд заочно арестовал его по обвинениям в особо тяжких преступлениях. Российские власти ранее отказались выдать Асада, сославшись на исключительные обстоятельства.

