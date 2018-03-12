Тюмень лидирует, Свердловская область и ХМАО теряют интерес к выборам

03:20 12 марта 2018 0

В Челябинской области ожидают самую низкую явку на Урале Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменская область лидирует по прогнозам явки на выборах президента России среди уральских регионов, а в Свердловской области и ХМАО число желающих проголосовать уменьшается с приближением президентских выборов, следует из экспертного исследования автора telegram-канала «Давыдов.Индекс», политолога Леонида Давыдова.

На президентских выборах 2012 года явка составила 65% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Доклад составлен по опросам 150 местных экспертов из 50 регионов России. Опрос проводился 13 февраля и 11 марта. На большинстве территорий прогнозируемая явка за это время выросла, однако в девяти субъектах она наоборот начала падать, среди них оказались Свердловская область и ХМАО. Так, если в феврале в Свердловской области прогнозировали явку в 60%, то в марте — уже 59%, в ХМАО — падение с 68 до 66%.

Так ситуацию видят местные эксперты, подчеркнул Леонид Давыдов. «Явка во многом зависит от настроения граждан. Возможно, на каких-то территориях не создается должное настроение», — рассказал он «URA.RU».

Другие регионы Большого Урала наоборот показали рост по прогнозу явки: в Челябинской области она выросла с 51 до 54%, в Пермском крае — с 63 до 66%, в Тюменской области — 67% до 73%. Данных по Курганской области и ЯНАО в докладе нет.

Средняя явка по стране за месяц выросла с 60 до 64%.

Разнонаправленные тенденции показывают и столицы. Так, если в Москве с февраля по март явка выросла с 58 до 65%, то в Санкт-Петербурге она упала с 55 до 52%. «У нас нет общей цифры по городам-милионникам, они очень разные. Но Москва и Питер — это своеобразные полюса для милионников, они демонстрируют, как первый, так и второй тип электорального поведения, который можно увидеть в этих городах», — сказал Давыдов.

Чтобы прогноз по явке изменился должно случится что-то серьезное, уверяют эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Он заметил, что за последнюю неделю прогноз по регионам вряд ли сильно изменится. «Чтобы цифры поменялись, должно произойти что-то внезапное. Конечно, явка во многом зависит и от погоды, но думаю, в среднем по стране и здесь сюрпризов ждать не стоит», — считает Давыдов.

Явка в 64% по стране выглядит реалистичной, однако она может быть и выше, заметил директор института политической социологии Вячеслав Смирнов. «Но экспертам всегда выгоднее несколько занизить прогнозы, так как более высокие цифры через неделю будут казаться естественными. Более низкие же будут восприняты, как форс-мажор», — рассказал Смирнов «URA.RU».

Обсуждения и прогнозы явки стали одной из главных интриг президентской кампании. Ранее СМИ даже писали о том, что регионы получили установку обеспечить явку на уровне 70%, но позже в Кремле эту информацию опровергли.

Выборы президента состоятся через неделю, 18 марта.