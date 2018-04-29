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29 апреля 2018
28 апреля 2018
Главные новости Москвы
10:27  29 апреля 2018 0

Почему проблема с хранением и утилизацией мусора обострилась сегодня

«Химическая бомба была заложена еще в СССР»
Валерий Дорофеев
© Служба новостей «URA.RU»
Проверка ОНФ и Общественной палатой Тюменской области полигона твердых бытовых отходов на Велижанском тракте. Тюмень, птицы, экология, отходы, полигон ТБО, мусор, свалка, чайки
«Мусорная проблема» уходит своими корнями в советское прошлое, утверждают экспертыФото: Николай Бастриков © URA.RU

В последние месяцы Подмосковье и другие регионы России захлестнула волна мусорных скандалов. Обострение этой проблемы в России сегодня является вполне закономерным, говорят эксперты. По их мнению, мина замедленного действия была заложена еще в Советском Союзе — в то время власти не представляли, насколько серьезным окажется вопрос хранения и переработки отходов. Речь идет о допущенной еще несколько десятилетий назад ошибке планирования.

Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов в поселке Красный. Верхняя Пышма, мусор, экология, отходы, свалка, полигон тбо, тко
Полигоны, запроектированные в основном в 1970-80-х, безнадежно устарели
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Директор Института региональных биологических исследований Валерий Бриних сообщил «URA.RU», что большинство действующих сегодня мусорных полигонов было построено в 1970—80-е годы: «Надо признать, что мы получили тяжелое наследие, с которым теперь надо что-то делать. Конечно, эти полигоны уже не соответствуют современным требованиям, работают с нарушением норм действующего законодательства». По его словам, теперь власти должны не просто уничтожать мусор, а заниматься его глубокой переработкой.

«То, что мы наблюдаем сегодня — это накопленный экологический ущерб. Проблема возникла отнюдь не сегодня, не год назад, ей уже много десятилетий», — подтвердил «URA.RU» член Общественной палаты России, заместитель председателя центрального совета Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» Богдан Новорок. Он полагает, что советские власти не были готовы к такому сценарию — в частности, никто не просчитывал возможные объемы мусора, с учетом изменения его качественных характеристик и растущей урбанизации.

По мнению специалистов, в данном случае уместна параллель с автомобильными парковками: в СССР никто даже в страшном сне и представить не мог, насколько остро сейчас встанет проблема дорожной инфраструктуры.

«Сейчас государству необходимо прорабатывать пути дальнейшего развития, брать на вооружение успешные мировые практики. Технологии шагнули далеко вперед — сейчас возможно перерабатывать до 95% всех отходов производства и потребления. В любом случае откладывать решение проблемы в долгий ящик уже нельзя», — пояснил Новорок.

Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов в поселке Красный. Верхняя Пышма, мусор, экология, отходы, свалка, полигон тбо, тко
Поменялось и качество отходов. Теперь преобладает пластик, который не гниет веками
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Директор природоохранных программ общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов в разговоре с «URA.RU» подтвердил, что технология складирования мусора появилась еще в СССР. «По сути, мы получили огромную химическую бомбу. Проблема назревала годами, и теперь ее необходимо срочно решать», — сказал эксперт.

По мнению сопредседателя Союза экологических организаций Москвы, главного редактора экологического бюллетеня «Дом природы» Андрея Фролова, столь тяжелая ситуация с утилизацией мусора сложилась по той причине, что в Советском Союзе на самом деле слабо развивали собственное производство. «Власти рассуждали так: дескать, зачем нам производить какой-то ширпотреб, товары народного потребления, мы его лучше закупим. Но в этом на самом деле скрывалась чудовищная ошибка. Тот же Запад производил условный ширпотреб, развивал свою промышленность и одновременно с этим уделял особое внимание технологиям утилизации отходов. То есть если Coca Cola произвела 100 тысяч бутылок, то в дальнейшем компания должна была отчитаться о том, что утилизировала эти 100 тысяч бутылок. Ничего этого у нас не было», — рассказал «URA.RU» Фролов.

По его словам, сбор за утилизацию мусора способен принести в бюджет страны до 10 млрд долларов ежегодно.

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Эксперт также полагает, что советские власти не смогли спрогнозировать, какой спустя годы окажется структура отходов: «Если раньше большая часть мусора успешно перегнивала на свалках, то сегодня все совсем иначе. Качество даже бытовых отходов радикально поменялось — в частности, стало много пластика и материалов, которые не сгнивают веками».

В Советском Союзе, по оценкам экспертов, была внедрена неэффективная и неэкологичная система, в рамках которой отходы свозились на специальные полигоны. Тогда не учитывалось то, что на смену бумажной упаковке и поддающемуся гниению мусору придут принципиально другие виды отходов. Действовавшие полигоны наносили ущерб окружающей среде и здоровью людей.

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