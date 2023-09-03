«Оппозиция пропускает ход»: сценарий губернаторской кампании-2023

Политолог Костин в беседе с URA.RU рассказал, чего ждать от осенних губернаторских выборов

04 сентября 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Политолог Костин: стилистика сегодняшних выборов соответствует ожиданиям людей Фото: Владимир Андреев © URA.RU В 2023 году в России будут избирать 21 главу региона. В большинстве регионов сценарии этих кампаний можно предсказать уже сейчас исходя из настроений общества, которое опасается перемен в условиях внешней нестабильности. На что рассчитывает оппозиция в этом сентябре и почему кандидаты от власти не стали проводить активные кампании URA.RU рассказал руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Как бы вы оценили губернаторскую кампанию-2023 в России? Константин Костин дал оценку кампании по выборам губернаторов в РФ-2023 Фото: Владимир Андреев © URA.RU Выборы всех глав субъектов сегодня проходят, если так можно сказать, в «технократическом» стиле — высшие должностные лица занимаются своей текущей работой, но, может быть, чуть более активно об этом рассказывают. В условиях «новой нормальности» такая стилистика выборов соответствует ожиданиям людей. Люди понимают, что в нынешних условиях, когда проходит СВО, для активных кампаний не самое удачное время. Традиционно интересные выборы проходят в Тюменской области. Главная интрига — как проголосуют субъекты так называемой «Тюменской матрешки» (ХМАО и ЯНАО). Есть ли опасность для действующего губернатора Моора? Сегодня эксперты не видят реальных проблем на тюменских выборах. Они укладываются в общий сценарий кампаний, идущих по стране. Политолог Костин назвал регионы УрФО с высокой политической активностью Во многих регионах оппозиционные партии, имея потенциально сильного кандидата, выдвигают слабых и неактивных. Почему оппозиция сегодня так неактивна на губернаторских выборах? Оппозиционные партии пропускают ход. Фактор отложенного выбора почти повсеместно работает на действующих глав субъектов, в голосовании за них люди реализуют запрос на стабильность. Главный нарратив избирателя —давайте отложим все выяснение отношений на потом, когда ситуация изменится кардинально, а пока что главное — поддержание привычного формата жизни. На что рассчитывает оппозиция в условиях « Новой нормальности»? Оппозиция бережет сильных кандидатов до следующих выборов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Участвовать в выборах губернатора для оппозиционных партий имеет смысл только тогда, когда есть реальный шанс получить ощутимый результат. Если таких вариантов не просчитывается, то это будет удар по репутации, который в контексте предстоящих кампаний на муниципальном, региональном и федеральном уровне сработает для оппозиции в минус. Разбрасываться электоральный багажом, когда коридор поддержки и так невелик, нелогично. Поэтому сильных кандидатов «берегут» для тех кампаний, где есть шанс получить мандаты и нужен консолидирующий лидер. Сейчас для оппозиции это точно не выборы губернаторов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В 2023 году в России будут избирать 21 главу региона. В большинстве регионов сценарии этих кампаний можно предсказать уже сейчас исходя из настроений общества, которое опасается перемен в условиях внешней нестабильности. На что рассчитывает оппозиция в этом сентябре и почему кандидаты от власти не стали проводить активные кампании URA.RU рассказал руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Как бы вы оценили губернаторскую кампанию-2023 в России? Выборы всех глав субъектов сегодня проходят, если так можно сказать, в «технократическом» стиле — высшие должностные лица занимаются своей текущей работой, но, может быть, чуть более активно об этом рассказывают. В условиях «новой нормальности» такая стилистика выборов соответствует ожиданиям людей. Люди понимают, что в нынешних условиях, когда проходит СВО, для активных кампаний не самое удачное время. Традиционно интересные выборы проходят в Тюменской области. Главная интрига — как проголосуют субъекты так называемой «Тюменской матрешки» (ХМАО и ЯНАО). Есть ли опасность для действующего губернатора Моора? Во многих регионах оппозиционные партии, имея потенциально сильного кандидата, выдвигают слабых и неактивных. Почему оппозиция сегодня так неактивна на губернаторских выборах? Оппозиционные партии пропускают ход. Фактор отложенного выбора почти повсеместно работает на действующих глав субъектов, в голосовании за них люди реализуют запрос на стабильность. Главный нарратив избирателя —давайте отложим все выяснение отношений на потом, когда ситуация изменится кардинально, а пока что главное — поддержание привычного формата жизни. На что рассчитывает оппозиция в условиях « Новой нормальности»? Участвовать в выборах губернатора для оппозиционных партий имеет смысл только тогда, когда есть реальный шанс получить ощутимый результат. Если таких вариантов не просчитывается, то это будет удар по репутации, который в контексте предстоящих кампаний на муниципальном, региональном и федеральном уровне сработает для оппозиции в минус. Разбрасываться электоральный багажом, когда коридор поддержки и так невелик, нелогично. Поэтому сильных кандидатов «берегут» для тех кампаний, где есть шанс получить мандаты и нужен консолидирующий лидер. Сейчас для оппозиции это точно не выборы губернаторов.