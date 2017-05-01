{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,98
Динамика за 2 недели
Евро 62,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
01 мая 2017
30 апреля 2017
17:25  01 мая 2017 6

Украинский премьер назвал размер средней зарплаты в стране. «Хорошая новость»

Клипарт, разное. Екатеринбург, гривна
Средняя зарплата на Украине вырослаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Средняя зарплата на Украине в марте 2017 года составила 6572 гривны (255 $). Об этом сообщил премьер-министр страны Владимир Гройсман.

Данные Госстата о средней зарплате жителей Украины Гройсман опубликовал на своей странице в Twitter, назвав информацию «хорошей новостью», пишет Газета.ru.

Согласно графику, который опубликовал Гройсман, в январе этого года средняя зарплата граждан Украины составляла 6008 гривен, а в феврале — 6209 гривен. В марте этот показатель вырос сразу на 500 гривен и составил 6572 гривны.

Екатерина Холкина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров