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02 мая 2017
21:27  02 мая 2017 0

ФСБ задержала спонсоров «Исламского государства». ВИДЕО

Открытая лицензия 17.06.2015. Банкрот., доллары, деньги, банкрот
Задержанные обвиняются в поддержке международных террористовФото: Ken Teegardin/Flickr

Сотрудники УФСБ провели в Твери совместную операцию с бойцами Росгвардии, в ходе которой были задержаны пять выходцев из Средней Азии, оказывавшие финансовую поддержку террористической группировке «Исламское государства» (организация запрещена в РФ).

В результате обысков в квартирах подозреваемых были обнаружены пластиковые карты различных банков и чеки, подтверждающие факты денежных переводов. В отношении предполагаемого лидера группы спонсоров возбуждено уголовное дело по статье «содействие террористической деятельности», сообщает телеканал RT.

«По данным следствия, лидером группы осуществлялся сбор и отправка денежных средств боевикам международной террористической организации „Исламское государство Ирака и Леванта“ в целях финансового обеспечения террористической деятельности», — цитирует заявление УФСБ по Тверской области РИА «Новости».

Сергей Макеев
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