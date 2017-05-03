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03 мая 2017
Главные новости Москвы
18:28  03 мая 2017 0

Рэпер Хаски вместе с музыкантами попал под обстрел. Пять человек ранены

Музыкант получил огнестрелФото: Фейсбук Хаски

Известный российский рэп-музыкант Дмитрий Кузнецов, которого поклонники знают под псевдонимом Хаски, вместе с участниками собственного коллектива подвергся нападению пьяных хулиганов в Подмосковье.

Инцидент произошел вечером 1 мая в Железнодорожном, где музыкальная команда снимала новый клип. Съемки проходили в заброшенном здании госпиталя в микрорайоне Ольгино.

Во время съемочного процесса к молодым людям подошли трое нетрезвых парней, которые поинтересовались, что гости делают в нелюдимом месте. В ходе беседы произошел конфликт, переросший в драку, после чего рэпер Рич потерял сознание.

Когда к музыкантам подоспели коллеги, пьяные бунтари выхватили оружие и открыли огонь по рэперам. В результате пять человек, включая рэпера Хаски, доставили с ранениями Центральную районную больницу Железнодорожного. У четверых диагностировали огнестрельные ранения, а у Ричи — сотрясение головного мозга.

Об инциденте проинформирована местная полиция, передает «Рен-ТВ».

Лев Истомин
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