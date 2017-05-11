Правительство Франции ушло в отставку

01:45 11 мая 2017 0

14 мая вступит в должность новый президент страны Эммануэль Макрон Фото: Pixabay

Президент Франции Франсуа Олланд принял отставку правительства страны, о которой объявил премьер-министр Бернар Казнёв.

Глава и члены нового кабинета будут назначены в начале следующей недели, сообщает «Национальная служба новостей».

53-летний Бернар Казнёв возглавлял правительство Франции с 6 декабря 2016 года. До этого два года (2014—2016) был главой МВД страны.

Отставка правительства произошла в преддверие вступления в полномочия избранного президента Эммануэля Макрона. Передача полномочий от Олланда Макрону запланирована на 14 мая, сообщает РИА «Новости».

Второй тур выборов президента Франции, по итогам которого главой страны был избран Макрон, состоялся 7 мая. Основатель движения «Вперед» Эммануэль Макрон набрал 66,1% голосов.