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11 мая 2017
10 мая 2017
01:45  11 мая 2017 0

Правительство Франции ушло в отставку

14 мая вступит в должность новый президент страны Эммануэль МакронФото: Pixabay

Президент Франции Франсуа Олланд принял отставку правительства страны, о которой объявил премьер-министр Бернар Казнёв.

Глава и члены нового кабинета будут назначены в начале следующей недели, сообщает «Национальная служба новостей».

53-летний Бернар Казнёв возглавлял правительство Франции с 6 декабря 2016 года. До этого два года (2014—2016) был главой МВД страны.

Отставка правительства произошла в преддверие вступления в полномочия избранного президента Эммануэля Макрона. Передача полномочий от Олланда Макрону запланирована на 14 мая, сообщает РИА «Новости».

Второй тур выборов президента Франции, по итогам которого главой страны был избран Макрон, состоялся 7 мая. Основатель движения «Вперед» Эммануэль Макрон набрал 66,1% голосов.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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