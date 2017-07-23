Пентагон признал Россию самой опасной для США страной

07:29 23 июля 2017 0

Вашингтон опасается ядерного оружия России Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

Председатель Комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд заявил, что Россия имеет наибольший военный потенциал среди всех стран, представляющих на сегодняшний день угрозу для Соединенных Штатов.

По словам представителя Пентагона, в список также попали Северная Корея, Иран и Китай. Россия, которая возглавила этот список, обладает «крупнейшими совокупными возможностями» в военной отрасли, имея ядерный потенциал и серьезными возможностями в киберпространстве, пишет ТАСС.

Соединенные Штаты в современных реалиях не могут концентрироваться только на одной из имеющихся угроз, добавил Данфорд. Он уточнил, что Вашингтон не исключает начало военных действий против КНДР, что приведет к большим человеческим жертвам, которые «никто из нас не видел на своем веку».