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02 августа 2017
01 августа 2017
Главные новости Москвы
05:34  02 августа 2017 0

В России появится система фильтрации интернет-трафика

Институты УРО РАН. Екатеринбург, компьютер, провода, электроника, it, сервер, информационные технологии
Чтобы получить доступ ко всему контенту, необходимо будет обратиться к своему провайдеруФото: Анна Майорова © URA.RU

Национальная система фильтрации интернет-трафика (НаСФИТ) должна появиться в России к 2020 году. Ее задачей станет защита детей от негативного и опасного контента.

Как сообщают «Известия», создание НаСФИТ предусмотрено госпрограммой «Цифровая экономика», утвержденной российским правительством. Уже в начале 2019 года планируется разработать архитектуру и прототип НаСФИТ, а у первом квартале 2020 года начнется эксплуатация системы.

В настоящее время обсуждаются два варианта работы НаСФИТ. Согласно первому, фильтрация трафика будет производиться только в образовательных учреждениях. Во втором случае фильтрация будет по умолчанию производиться для всех пользователей Рунета. Граждане смогут посещать «одобренные» системой сайты, а чтобы получить доступ к нефильтрованному контенту, нужно будет написать заявление провайдеру или включить соответствующую опцию в «личном кабинете».

Отметим, главными лоббистами появления НаСФИТ на протяжении пяти лет выступают Лига безопасного интернета и сенатор Елена Мизулина. Они участвовали в разработке закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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