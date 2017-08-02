Национальная система фильтрации интернет-трафика (НаСФИТ) должна появиться в России к 2020 году. Ее задачей станет защита детей от негативного и опасного контента.
Как сообщают «Известия», создание НаСФИТ предусмотрено госпрограммой «Цифровая экономика», утвержденной российским правительством. Уже в начале 2019 года планируется разработать архитектуру и прототип НаСФИТ, а у первом квартале 2020 года начнется эксплуатация системы.
В настоящее время обсуждаются два варианта работы НаСФИТ. Согласно первому, фильтрация трафика будет производиться только в образовательных учреждениях. Во втором случае фильтрация будет по умолчанию производиться для всех пользователей Рунета. Граждане смогут посещать «одобренные» системой сайты, а чтобы получить доступ к нефильтрованному контенту, нужно будет написать заявление провайдеру или включить соответствующую опцию в «личном кабинете».
Отметим, главными лоббистами появления НаСФИТ на протяжении пяти лет выступают Лига безопасного интернета и сенатор Елена Мизулина. Они участвовали в разработке закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».