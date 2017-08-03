09:29 03 августа 2017 0

Готовит ли Америка военную операцию в Корее или оберегает своих граждан - неизвестно Фото: depositphotos.com

Госдепартамент США предупредил своих граждан о том, что они должны срочно покинуть границы Северной Кореи до 1 сентября, передает «Национальная служба новостей». Ограничительные меры связаны с тем, что американцы, по мнению властей, подвержены «риску ареста и длительного нахождения под стражей» в КНДР.

Паспорта граждан США перестали действовать при поездках в Северную Корею или для транзита через ее территорию. Ограничения не касаются лишь представителей СМИ, сотрудников гуманитарных организаций и граждан, действующих в «интересах национальной безопасности», уточняет «Федеральное агентство новостей».

Заявление, опубликованное на сайте Госдепа США, сделано на фоне запуска баллистической ракеты с подводной лодки КНДР, еще более обострившего отношения между Америкой и Кореей. Аналитики предполагают, что к осени конфликт может перейти в «горячую фазу» — и сейчас США минимизируют количество своих граждан, которые могут оказаться в руках северокорейских силовиков.