{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,56
Динамика за 2 недели
Евро 63,62
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
24 мая 2017
Главные новости Москвы
08:47  24 мая 2017 18

Трамп назвал Ким Чен Ына сумасшедшим с ядерным оружием

Открытая лицензия 15.07.2015. Ким Чен Ын., ким чен ын
Ким Чен Ын такого может не проститьФото: Petersnoopy/Flickr

Американский лидер Дональд Трамп назвал главу КНДР Ким Чен Ына «сумасшедшим с ядерным оружием». Такое высказывание президент США допустил во время телефонного разговора с филиппинским коллегой Родриго Дутерте.

Расшифровка разговора между Трампом и Дутерте, который состоялся 29 апреля, оказалась в распоряжении издания The Washington Post, пишет «Газета.ру». Трамп в ходе беседы заявил, что удовлетворен неудачными испытаниями ракет Северной Кореей, отметив, что «все ее ракеты терпят неудачу», и назвал это «хорошей новостью».

Дутерте, в свою очередь, заявил, что Ким Чен Ын «играет со своими бомбами — своими игрушками», и предположил, что «его ум не хорошо работает и он может просто сойти с ума». В ответ Трамп заверил, что у США много огневой мощи, есть у Штатов и две атомные подводные лодки, которые Пентагон отправил к Корейскому полуострову.

«Мы не можем позволить безумцу, обладающему ядерным оружием, быть на свободе, — пояснил президент США. — У нас много огневой мощи, больше, чем у него, раз в 20, но мы не хотим ее использовать».

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров