СМИ: Малахов возглавит предвыборный штаб Собчак

09:08 19 октября 2017 2

Телеведущий уверяет, что ему не поступало предложений от Собчак Фото: Личная страница Андрея Малахова в instagram

Предвыборный штаб телеведущей Ксении Собчак, которая собралась баллотироваться в президенты в марте 2018 года, возглавит ее коллега — Андрей Малахов. Правда, официально пока эта информация никем не подтверждается.

Как рассказал телеканалу 360 знакомый с ситуацией источник, пожелавший остаться не названным, Андрей Малахов может повести Ксению Собчак на выборы президента. При этом он уточнил, что официальная информация об этом появится на следующей неделе. Директор и помощник Малахова — Алексей Миндель — заявил, что ничего подобного не слышал, и сам телеведущий опроверг эти слухи:

«Это фейк. Мне такие предложения не поступали», — заявил Малахов «Ведомостям».

Пресс-секретарь Собчак — Ксения Чудинова, комментируя ситуацию, отметила, что это старая информация, которая обсуждается уже на протяжении нескольких месяцев. В скором времени, по ее словам, состоится пресс-конференция, на которой все будет объяснено.

О своем намерении участвовать в президентской кампании, напомним, Ксения Собчак заявила в 18 октября.