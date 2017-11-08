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08 ноября 2017
10:06  08 ноября 2017 0

Внук Пугачевой появился на публике без обручального кольца и озадачил поклонников. ФОТО

Пресняков и Краснова женились летом 2017 годаФото: страница Никиты Преснякова в Instagram

В сети поклонники музыканта Никиты Преснякова обсуждают слухи о его разрыве с супругой Аленой Красновой. Поводом стало появление внука Аллы Пугачевой в эфире передачи «Человек-невидимка» на «ТВ-3» без обручального кольца.

Фотографию из студии с Никитой Пресняковым на своей странице в Instagram опубликовала ведущая Эвелина Бледанс, пишет портал Oane. Фанатов насторожило и то, что музыкант запретил в эфире обсуждать то, что происходит в знаменитой семье. Об этом рассказала сама Бледанс: «Никита Пресняков идёт своим путём и отрицает всякую поддержку родных. А вы бы как поступали, окажись вы в главной семье шоу-биза?».

Никита Пресняков, внук Аллы Пугачевой и сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова сыграл роскошную свадьбу в июле 2017 года, напоминает «Федеральное агентство новостей». Он женился на студентке Российской академии народного хозяйства и госслужбы Алене Красновой. На торжество было приглашено около 200 человек.

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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