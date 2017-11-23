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23 ноября 2017
19:10  23 ноября 2017 1

Волочкова призналась в большой любви к Сулейману Керимову. «С этой Ниццей не очень ему везет»

Предвыборные штабы партий 18 сентября 2016 Москва , анастасия волочкова
Для Анастасии Керимов был примером кавказского мужчиныФото: Василий Колотилов © URA.RU

Анастасия Волочкова призналась, что Сулейман Керимов — самая большая любовь в ее жизни.

Балерина рассказала журналистам, что испытывает светлые чувства к сенатору, с которым у нее был роман в начале 2000-х. Пара жила вместе более трех лет, и после расставания Волочкова продолжала слать возлюбленному письма. Сейчас звезда очень переживает за сенатора. «С этой Ниццей не очень ему везет», — сказала Волочкова.

Как уже писало «URA.Ru», власти Франции задержали российского сенатора. Керимова обвиняют в отмывании денег с уклонением от уплаты налогов. Суд решил, что Сулейман Керимов не будет заключен под стражу во Франции. Взамен он должен будет оставаться на территории страны и внести залог в пять миллионов евро.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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