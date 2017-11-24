20:23 24 ноября 2017 0

Диана Шурыгина забыла, как сама стала героиней одной из «вписок» Фото: Instagram Дианы Шурыгиной

Диана Шурыгина прокомментировала секс-скандал, произошедший с архангельскими школьниками на «вписке». По заявлению 18-летней девушки, которая сама прославилась тем, что на шоу «Пусть говорят» рассказала об изнасиловании на вечеринке в Ульяновске, школьники стали «глупые» и «испортились очень».

Диана Шурыгина, которая ранее сама прославилась из-за подобной «вписки», считает, что подростки совершили большую глупость. «Глупые школьники. Те, кто снимали, — в особенности (мозгов нет). Сама жила в деревне, никогда таких историй не было. Сейчас время другое. Дети испортились очень», — заявила в интервью порталу «Дни.ру» Диана Шурыгина.

Ранее в сети распространилось видео со школьниками из Архангельска, занимающимися сексом на «вписке». Видео сняли и выложили в соцсети друзья главных героев видео, при этом они активно комментировали процесс. Затем школьники выложили еще одно видео, где подростки занимаются оральным сексом. Позже одна из главных героинь — 14-летняя девушка — призналась, что до этой вечеринки с молодыми людьми не была знакома. Она также рассказала, что до занятия сексом все употребляли спиртное. Видео с вечеринки заинтересовало сотрудников правоохранительных органов, сейчас проводится проверка.

История 17-летней Дианы Шурыгиной, напомним, вызвала резонанс после ее появления в передаче «Пусть говорят» — она рассказала о том, как на «вписке» ее изнасиловал 21-летний знакомый Сергей Семенов. По официальной версии, 1 июля 2016 года над пьяной 17-летней Дианой Шурыгиной надругались в загородном коттедже Ульяновска. Споры о том, кто был виноват в этой истории, идут до сих пор. Сторонники осужденного Сергея Семенова утверждают, что Шурыгина спровоцировала его и сочинила историю об изнасиловании. Недавно Диана вышла замуж за оператора «Первого канала».