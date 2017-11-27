07:26 27 ноября 2017 0

Только в Днепропетровской области снесли 116 монументов Ильичу и переименовали более 1,8 тыс. улиц (фото из архива) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кривом Роге участники митинга, посвященного жертвам голодомора, разбили кувалдой голову статуи Ленина на городской площади.

По информации организаторов акции, сначала по улицам города прошла «Молчаливая хода» (траурное шествие). Когда ее участники добрались до монумента жертвам голодомора и политических репрессий, они уничтожили там остатки памятнику Ленину. Голову статуи разбили кувалдой, сообщила «Национальная служба новостей».

После эмоционального выступления женщины, рассказывающей о репрессиях и совесткой оккупации, на площадь вынесли оставшуюся от местного памятника вождю пролетариата голову. Под крики «Слава нации»! и «Так ему!» крепкий мужчина раскрошил ее кувалдой, пишет портал «Экономика сегодня».

«Это голова с памятника, который ранее стоял на окраине Кривого Рога и был сброшен в рамках народной декоммунизации… Символично, потому что Ленин привел коммунизм, который и устроил голодоморы — эта голова была разбита как установление исторической справедливости», — цитирует выступившую организатором мероприятия Татьяну Соловьеву «Федеральное агентство новостей».

Как уже сообщало «URA.RU», ранее президент Украины Петр Порошенко предложил законодательно закрепить наказание за отрицание голодомора, приравняв его к отрицанию холокоста. В ответ член Совета Федерации Алексей Пушков напомнил, что возведенные сегодня на Украине в ранг героев националисты активно участвовали во время гитлеровской оккупации в уничтожении евреев.