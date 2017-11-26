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26 ноября 2017
25 ноября 2017
12:10  26 ноября 2017 0

Пушков припомнил украинцам участие в холокосте

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Громкие слова Порошенко вернулись к нему как бумерангФото: пресс-служба президента Украины

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков напомнил, что рекламируемые ныне в качестве героев и борцов за свободу Украины исторические персонажи принимали активное участие в уничтожении евреев в годы Второй мировой войны.

«Порошенко задумал закон о непризнании холокоста. Видимо, забыл, что в украинском холокосте в Бабьем Яру участвовали „герои“ нынешней Украины», — цитируют «Известия» пост сенатора в Twitter.

Слова Пушкова стали реакцией на предложение украинского лидера закрепить в законодательстве страны ответственность за отрицание голодомора (голода 1930-х годов в СССР, затронувшего и Украину) и холокоста. При этом Порошенко произнес хлесткую фразу о том, что «отрицать голодомор — это то же самое, что отрицать холокост».

Заявление президента вызывало неоднозначную реакцию в соцсетях, пользователи которых не замедлили припомнить Порошенко плачевное положение украинцев при его правлении, сообщает агентство Nation news. «Шоколада переел!»; «Позор! И он еще будет что-то рассказывать про голодомор», — пишут сами же украинцы на странице Порошенко в Facebook.

Алексей Шумов
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