Пушков припомнил украинцам участие в холокосте

12:10 26 ноября 2017 0

Громкие слова Порошенко вернулись к нему как бумеранг Фото: пресс-служба президента Украины

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков напомнил, что рекламируемые ныне в качестве героев и борцов за свободу Украины исторические персонажи принимали активное участие в уничтожении евреев в годы Второй мировой войны.

«Порошенко задумал закон о непризнании холокоста. Видимо, забыл, что в украинском холокосте в Бабьем Яру участвовали „герои“ нынешней Украины», — цитируют «Известия» пост сенатора в Twitter.

Слова Пушкова стали реакцией на предложение украинского лидера закрепить в законодательстве страны ответственность за отрицание голодомора (голода 1930-х годов в СССР, затронувшего и Украину) и холокоста. При этом Порошенко произнес хлесткую фразу о том, что «отрицать голодомор — это то же самое, что отрицать холокост».

Заявление президента вызывало неоднозначную реакцию в соцсетях, пользователи которых не замедлили припомнить Порошенко плачевное положение украинцев при его правлении, сообщает агентство Nation news. «Шоколада переел!»; «Позор! И он еще будет что-то рассказывать про голодомор», — пишут сами же украинцы на странице Порошенко в Facebook.