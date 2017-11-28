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28 ноября 2017
22:45  28 ноября 2017 0

В Харькове националисты испортили декорации к сериалу про СССР

Актер Александр Панкратов-Чёрный внесен в базу «Миротворца»Фото: Википедия

Представители партии «Национальный корпус» в Харькове разгромили декорации, которые были подготовлены для съемок военного сериала про СССР. Они устроили драку с полицейскими прямо на съемочной площадке, когда правоохранители попытались пресечь беспорядки

В одном из сообщений местные СМИ информировали о том, что радикалы развесили фото с изображением расстрелянных работниками НКВД и заморенных голодом украинцев. Они устроили дебош на съемках второго сезона военного детектива «По законам военного времени» из-за «пропаганды идей СССР» и «прославления подвигов» НКВД, сообщает RT.

В картине задействованы российские актеры, которые внесены в базу «Миротворца» (например, Александр Панкратов-Черный), что также не понравилось «Национальному корпусу». Nation News передает, что на данный момент представители съемочной группы не подавали заявления в полицию в связи с нападением националистов.

Ранее на Украине участники митинга, посвященного жертвам голодомора, кувалдой разбили голову памятнику Ленину. Тем самым они установили «историческую справедливость», пояснила организатор мероприятия.

Ксения Томашова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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