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08 декабря 2017
10:42  08 декабря 2017 0

Сотрудников «Почты России» заставили строить загородный дом начальнику

Дубровский в Сатке. Челябинск., почта россии
Директора самарского филиала «Почты России» отстранили от должностиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Директор управления «Почты России» в Самарской области заставил сотрудников строить ему загородный дом. Сейчас почтовая служба проверяет эту информацию. Факты указаны в обращениях работников предприятия и материалах СМИ.

«Результаты проверки могут быть переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения», — приводит сообщение «Почты России» канал 360.

Сотрудники почтовой службы пожаловались в региональный штаб Общероссийского народного фронта на бесплатные принудительные работы. Они сообщили, что их заставили работать сварщиками, плотниками, монтажниками и грузчиками в загородном доме руководителя филиала «Почты России» в селе Малая Царевщина.

Сейчас директор филиала отстранен от исполнения своих служебных обязанностей.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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