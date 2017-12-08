Директор управления «Почты России» в Самарской области заставил сотрудников строить ему загородный дом. Сейчас почтовая служба проверяет эту информацию. Факты указаны в обращениях работников предприятия и материалах СМИ.
«Результаты проверки могут быть переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения», — приводит сообщение «Почты России» канал 360.
Сотрудники почтовой службы пожаловались в региональный штаб Общероссийского народного фронта на бесплатные принудительные работы. Они сообщили, что их заставили работать сварщиками, плотниками, монтажниками и грузчиками в загородном доме руководителя филиала «Почты России» в селе Малая Царевщина.
Сейчас директор филиала отстранен от исполнения своих служебных обязанностей.