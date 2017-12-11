20:50 11 декабря 2017 0

Минобороны покупает елки по завышенной цене Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Минобороны России на сайте госзакупок разместило заявку на покупку елок. При этом, как установили юристы Центра антикоррупционной политики (ЦАП) партии «Яблоко», цена на новогодние деревья были завышены в среднем в девять раз.

На сайте госзакупок указано, что Миноборооны закупит 20 зеленых живых елей высотой два метра, каждая из которых будет стоить более 73 тысяч рублей. Голубая живая ель (4 метра) обойдется министерству в 361 тысячу рублей. Кроме того, стоимость 12-метровой светодиодной искусственной ели составит 2,99 миллиона рублей. В ЦАП телеканалу «Дождь» рассказали, что цена на отдельные елки завышена в 9 раз. Юристы приводят пример, что живая ель высотой 0,6 метра на рынке стоит 4 200 рублей, тогда как за такое же дерево оборонное ведомство готово выложить 39 921 рубль.

Юристы ЦАП отмечают, что в нарушение ст. 33 ФЗ «О контрактной системе» в Минобороны используют нестандартные характеристики объекта. Так, от елок требуется, чтобы они имели «максимальную опушенность». Специалисты считают, что в данном случае заказчик обязан предоставлять эскиз или фото заказанного объекта. «Подобные образные описания объекта закупки не допускаются: в законе нет понятия „опушенности“. Тем более максимальной», — заявляют борцы с коррупцией.

Специалисты ЦАП передали свою жалобу в ФАС и казначейство с требованием проверить обоснованность госзакупки.

Кстати, это не первая жалоба в ФАС на Минобороны РФ. Ранее предприниматель пожаловался на то, что ведомство нарушило законодательство при проведении закупки музыкальных инструментов, пишет РАПСИ. Выяснилось, что в техзадании инструкция по заполнению заявки содержит противоречивые, необъективные требования к ряду инструментов. «Двусмысленное толкование одних и тех же символов и показателей не позволяет участникам закупки определить потребности заказчика, затрудняет формирование заявок», — сделали вывод антимонопольщики.