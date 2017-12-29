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29 декабря 2017
03:57  29 декабря 2017 0

Актер «Игры Престолов» рассказал об остановке съемок сериала

Скорбный Эдд точно появится в финальном сезоне «Игры Престолов»Фото: Пользователь rey_ac в Instagram

Британский актер Бенджамин Кромптон, известный по роли Скорбного Эдда, лорда, командующего Ночным дозором, рассказал о временном прекращении съемок 8-го сезона сериала. По его словам, перерыв в работе съемочной группы связан с новогодними праздниками.

43-летний актер также объяснил задержки со съемками масштабом работы. Как пишет «Российская газета», Кромптон уверен: кропотливая работа над финальным сезоном сделает конец сериала грандиозным, лишив фанатов возможности разочароваться в экранизации франшизы Джорджа Мартина.

Ранее сообщалось, что создателям «Игры престолов» предложили снять финальный сезон в Якутии. Предложение одной из российских вещательных компаний продюсеры сериала уже получили, однако ответа на него пока не последовало.

Наталья Полетавкина
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