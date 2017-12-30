Сенаторы США отменили поездку в Россию из-за отказа в выдаче визы

Два сенатора-республиканца из США — Рон Джонсон и Джон Баррассо — отменили поездку в Россию из-за отказа российской стороны выдавать визу их коллеге сенатору-демократу от штата Нью-Гэмпшир Джоан Шаин.
Шаин, как пишет RT, получила отказ в выдаче визы из-за того, что ранее была внесена российскими властями в санкционный список. Она, к слову, была одним из тех политиков, которые поддерживали введение запрета на использование продукции «Лаборатории Касперского» в государственных структурах Соединенных Штатов.
Рон Джонсон, в свою очередь, назвал отказ в выдаче ей визы «неудачным и контрпродуктивным решением» для улучшения отношений между странами.
Посольство России в США, в свою очередь, заявило, что предлагало различные выходы из ситуации. Например, соглашение по выдаче виз парламентариям из «черных списков» на взаимной основе. Однако это предложение, как написано на странице ведомства в Facebook, было отклонено американской стороной.