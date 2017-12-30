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30 декабря 2017
05:52  30 декабря 2017 4

Сенаторы США отменили поездку в Россию из-за отказа в выдаче визы

Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, флаг сша, американский
Американская сторона не захотела идти на компромисс с РоссиейФото: Владимир Андреев © URA.RU

Два сенатора-республиканца из США — Рон Джонсон и Джон Баррассо — отменили поездку в Россию из-за отказа российской стороны выдавать визу их коллеге сенатору-демократу от штата Нью-Гэмпшир Джоан Шаин.

Шаин, как пишет RT, получила отказ в выдаче визы из-за того, что ранее была внесена российскими властями в санкционный список. Она, к слову, была одним из тех политиков, которые поддерживали введение запрета на использование продукции «Лаборатории Касперского» в государственных структурах Соединенных Штатов.

Рон Джонсон, в свою очередь, назвал отказ в выдаче ей визы «неудачным и контрпродуктивным решением» для улучшения отношений между странами.

Посольство России в США, в свою очередь, заявило, что предлагало различные выходы из ситуации. Например, соглашение по выдаче виз парламентариям из «черных списков» на взаимной основе. Однако это предложение, как написано на странице ведомства в Facebook, было отклонено американской стороной.

Сергей Демин
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