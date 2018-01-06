Рогозин пообещал провести испытания нового бомбардировщика-ракетоносца в январе

Испытания нового стратегического ракетоносца Ту-160 состоятся уже в конце января. Об этом в Twitter сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.
«КБ Туполева действительно обещает поднять самолет раньше — в конце января», — написал чиновник.
Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 в ОКБ Туполева разработали еще в 70-80-х годах прошлого века. Они являются самыми тяжелыми боевыми самолетами в мире, уточняет «Коммерсант». на своем борту самолет способен нести 40 тысяч кг разных видов вооружения, в том числе и с ядерной боевой частью.
Недавно новостной портал США Business Insider отнес Ту-160 к самым грозным российским вооружениям. У российских военных пилотов Ту-160 получил название «Белый лебедь».
Ранее «URA.RU» при помощи специалистов составило обзор самого главного и эффективного оружия нашей страны, которое вызывает трепет у американских генералов. Весь мир увидел, что ОПК в России не стоит на месте — у многих отечественных разработок на сегодняшний день попросту нет аналогов.