{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Не заплачут только каменные сердца. ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,60
Динамика за 2 недели
Евро 68,87
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
06 января 2018
07:25  06 января 2018 3

Рогозин пообещал провести испытания нового бомбардировщика-ракетоносца в январе

Российский инвестиционный форум 2017. День первый. Сочи, рогозин дмитрий
Дмитрий Рогозин назвал сроки испытания «Белого лебедя»Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Испытания нового стратегического ракетоносца Ту-160 состоятся уже в конце января. Об этом в Twitter сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

«КБ Туполева действительно обещает поднять самолет раньше — в конце января», — написал чиновник.

Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 в ОКБ Туполева разработали еще в 70-80-х годах прошлого века. Они являются самыми тяжелыми боевыми самолетами в мире, уточняет «Коммерсант». на своем борту самолет способен нести 40 тысяч кг разных видов вооружения, в том числе и с ядерной боевой частью.

Недавно новостной портал США Business Insider отнес Ту-160 к самым грозным российским вооружениям. У российских военных пилотов Ту-160 получил название «Белый лебедь».

Ранее «URA.RU» при помощи специалистов составило обзор самого главного и эффективного оружия нашей страны, которое вызывает трепет у американских генералов. Весь мир увидел, что ОПК в России не стоит на месте — у многих отечественных разработок на сегодняшний день попросту нет аналогов.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров