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08 февраля 2018
Главные новости Москвы
13:51  08 февраля 2018 14

В Кремле пообещали, что борьба с коррупцией не ограничится Дагестаном

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, песков дмитрий
По словам Пескова, политической подоплеки в кампании нетФото: Владимир Андреев © URA.RU

Кремль не намерен ограничивать антикоррупционную кампанию задержаниями высших чиновников Дагестана. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что она не связана с политикой. По его словам, работа ведется на всей территории страны.

«Антикоррупционная кампания последовательная, не ограничивается географией Дагестана», — цитирует Пескова РБК. По его словам, все руководствуются принципами законности и неотвратимости наказания. Правоохранительные органы в Дагестане работают для того, чтобы оградить жителей республики от «коррупционных проявлений».

Напомним, что 5 февраля у врио главы правительства Дагестана Абдусамада Гамидова при обыске изъяли золотой пистолет, автоматы и боеприпасы, сообщало «Федеральное агентство новостей». После этого в отставку было отправлено правительство республики. Позже, 7 февраля, сотрудники силовых структур провели выемку документов сразу в нескольких министерствах и ведомствах Дагестана. В эфире «Национальной службы новостей» экс-генпрокурор России Валентин Степанков выразил мнение, что проверки такого масштаба проводились разве что во времена Государственного комитета по чрезвычайному положению в 1991 году.

Ольга Кулакова
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