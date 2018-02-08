В Кремле пообещали, что борьба с коррупцией не ограничится Дагестаном

Кремль не намерен ограничивать антикоррупционную кампанию задержаниями высших чиновников Дагестана. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что она не связана с политикой. По его словам, работа ведется на всей территории страны.
«Антикоррупционная кампания последовательная, не ограничивается географией Дагестана», — цитирует Пескова РБК. По его словам, все руководствуются принципами законности и неотвратимости наказания. Правоохранительные органы в Дагестане работают для того, чтобы оградить жителей республики от «коррупционных проявлений».
Напомним, что 5 февраля у врио главы правительства Дагестана Абдусамада Гамидова при обыске изъяли золотой пистолет, автоматы и боеприпасы, сообщало «Федеральное агентство новостей». После этого в отставку было отправлено правительство республики. Позже, 7 февраля, сотрудники силовых структур провели выемку документов сразу в нескольких министерствах и ведомствах Дагестана. В эфире «Национальной службы новостей» экс-генпрокурор России Валентин Степанков выразил мнение, что проверки такого масштаба проводились разве что во времена Государственного комитета по чрезвычайному положению в 1991 году.