Футболистам и участникам ЧМ-2018 разрешили ездить по выделенным полосам общественного транспорта

11:07 15 февраля 2018 1

Изменения ПДД будут действовать с 1 июня по 17 июля 2018 года Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Правительство РФ постановило внести изменения в правила дорожного движения на время проведения чемпионата мира по футболу — 2018, которые будут касаться городов — организаторов ЧМ. Участникам спортивного события разрешат пользоваться выделенными полосами для маршрутного транспорта.

Согласно документу, опубликованному на сайте правительства, изменения ПДД будут действовать с 1 июня по 17 июля 2018 года. По выделенке можно будет перевозить футболистов — участников соревнований, официальные делегации FIFA, персонал FIFA и организационного комитета «Россия-2018», а также представителей СМИ и других участников чемпионата мира при наличии аккредитации. «Принятое решение позволит обеспечить исполнение обязательств России по своевременному перемещению отдельных категорий лиц, прибывающих в города — организаторы чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года», — говорится в постановлении.

Ранее «URA.RU» сообщало, что болельщикам на ЧМ-2018 запретят приносить на игры селфи-палки, зонты, штативы для камер и дроны. Эти вещи придется оставить в камерах хранения из-за опасности травмирования такими предметами.