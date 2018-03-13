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13 марта 2018
12 марта 2018
06:55  13 марта 2018 1

Арестованный Серебренников прокомментировал смерть Табакова

Форум
По словам режиссера, Олег Табаков был для него настоящим учителем, гуру, отцомФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, который находится под домашним арестом по делу об организации мошенничества, через адвоката передал свои соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Олега Табакова.

«Мы потеряли не просто великолепного артиста, многие годы с одинаковым успехом игравшего и в театре, и в кино, потрясающего педагога, воспитавшего множество ярчайших звезд российской сцены, блестящего организатора театрального дела, который построил и наполнил жизнью не один театр, а несколько — „Современник“, „Табакерку“, МХТ. Мы потеряли защитника», — цитирует «Газета.ru» режиссера.

По словам Серебренникова, актер всю свою жизнь отстаивал интересы театрального искусства в СССР и России. «Для меня лично и для многих актеров „Гоголь-центра“, окончивших Школу-студию Мхат, он еще был настоящим учителем, гуру, отцом», — добавил он.

Кирилла Серебренникова обвинили в организации хищения 68 миллионов рублей, которые были выделены «Гоголь-центру» на реализацию проекта «Платформа». Басманный суд Москвы в январе продлил ему срок домашнего ареста до 19 апреля. До этого, защита режиссера предлагала суду залог в размере 68 миллионов рублей за освобождение Серебренникова. Однако суд решил отклонить это ходатайство.

Напомним, 12 марта российский и советский актер Олег Табаков умер в возрасте 82 лет после тяжелой продолжительной болезни. Прощание с артистом состоится 15 марта в МХТ имени Чехова. Похоронят Табакова на Новодевичьем кладбище в Москве.

Александр Черноскутов
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