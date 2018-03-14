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14 марта 2018
13 марта 2018
06:46  14 марта 2018 0

В России возросло количество отцов-уголовников

Мера пресечения по участникам столкновения на Депутатской; со стороны цыган. Екатеринбург, фссп, судебный пристав
Судебные приставы объяснили рост уголовных дел поправками в законодательствоФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 2017 году в России резко увеличилось число уголовных дел, возбужденных за неуплату алиментов. За 12 месяцев их количество выросло больше чем на четверть — с 43 до 55 тысяч производств.

В Федеральной службе судебных приставов такую статистику объяснили изменением законодательства. Теперь, как рассказали «Известиям» в ведомстве, для возбуждения уголовного дела неплательщику нужно один раз получить административное наказание и не погасить после этого задолженность. Наказание по этой статье предусматривает до года лишения свободы.

Кроме того, опрошенные изданием эксперты также связывают рост числа дел с повышением уровня общей юридической грамотности и желанием россиян отстаивать свои права.

В среду, 7 марта, президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому должники по алиментам будут признаваться безвестно отсутствующими, если в течение года приставам не удастся их отыскать. Такой статус позволяет выписать должника из квартиры, получить его имущество в пользование, а — получать от государства пенсию по потере кормильца.

Сергей Демин
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