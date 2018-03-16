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16 марта 2018
21:00  16 марта 2018 0

Собчак против Поклонской, «взбесившаяся канатка» в Грузии, унижение экс-солистки «Ленинграда». Главное за день — в подборке «URA.RU»

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Поврежденная «канатка» в Грузии отправила в больницу больше десятка туристовФото: depositphotos.com © URA.RU

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Главное к этому часу:

Предвыборные дебаты кандидатов в президенты наконец-то завершились. Они запомнились нам облитым водой Жириновским, плачущей Собчак и постоянно убегающим Грудининым. Кандидат от КПРФ, кстати, покидал дебаты трижды. В последний раз он даже поставил ультиматум, но никто этого не заметил.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила снять Ксению Собчак с выборов из-за позиции по Крыму. Ксения Анатольевна тут же откликнулась на не очень умное заявление бывшего прокурора и предложила ей «завязать с политикой». Похоже, Поклонской действительно нужно подтянуть свои знания в праве.

В Грузии «взбесившаяся» канатная дорога покалечила туристов. Авария, в которой пострадало несколько россиян, произошла на горнолыжном курорте Гудаури. Посетители сняли на видео, как люди прыгают в снег и ломают конечности, чтобы не попасть в «мясорубку из кресел».

В Екатеринбурге полицейские ходят по квартирам и пересчитывают домашних животных. Необычные рейды силовиков оказались приурочены к приближающемуся чемпионату мира по футболу-2018. Теперь горожане пытаются понять, как количество питомцев и их клички повлияют на проведение чемпионата.

На Ямале банкомат по ошибке выдал 15-летнему школьнику 300 тысяч рублей. Подросток, не ожидавший такого «подарка», все деньги честно отнес в полицию. Теперь школьника собираются наградить по-настоящему.

Экс-солистка «Ленинграда» рассказала о главном унижении от Шнурова. Алиса Вокс обвинила музыканта в том, что он заставил ее раздеться на сцене. По словам артистки, ее жизнь разделилась «на до и после», но по видео «позора» не скажешь, что она раздевается против воли.

Наталья Полетавкина
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