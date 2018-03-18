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18 марта 2018
17 марта 2018
07:42  18 марта 2018 0

Друзья Табакова рассказали, как он отчаянно боролся с раком

Актер, режиссер и худрук МХТ им. Чехова за пять лет болезни ни разу не потерял самообладаниеФОТО: Олег Табаков, Instagram

Актриса Юлия Пузырева, подруга семьи Олега Павловича Табакова, подтвердила, что у актера, режиссера и художественного руководителя МХТ им. Чехова было онкологическое заболевание. Об этом она рассказала в программе «Сегодня вечером».

По словам Пузыревой, рак у Табакова диагностировали пять лет назад. И все эти годы он боролся с заболеванием. «Он не смирился с этим и не впал в отчаяние. Только однажды, когда у него возникли проблемы с ногами, он как будто испугался: „Как? Я не смогу выйти на сцену?“ И болезнь отступила», — рассказала Пузырева.

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По ее словам, за эти пять лет болеющий Табаков «ни разу не потерял самообладание», он успел открыть новую сцену, занимался театром и детьми. Юлию искренне восхитило то, как Табакова все это время поддерживала супруга Марина Зудина. По словам Пузыревой, Марина ни на минуту старалась не покидать любимого. «Она не подпускала медицинских сестер, сама проводила процедуры, ухаживала, помогала. Марина до последнего была рядом. Говорила мне: «Я никуда не уйду, я все для него сделаю, пусть только живет», — вспоминает актриса.

12 марта у Олега Табакова случился сердечный приступ. 82-летнего артиста врачи решили отключить от аппарата жизнеобеспечения. До этого худрук МХТ несколько месяцев почти не приходил в сознание. Информация о здоровье актера была противоречивая. Ходили слухи, что у него воспаление легких, проблемы с зубами и, как следствие, заражение крови. Звучали такие диагнозы, как медикаментозная кома и состояние глубокого оглушения.

Наталья Михалева
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