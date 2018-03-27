07:57 27 марта 2018 0

Лицо рекламной кампании «МММ» считает Мавроди «лучом света» ФОТО: Владимир Пермяков, Instagram

Лицо рекламной кампании «МММ», актер Владимир Пермяков прокомментировал смерть Сергея Мавроди. Исполнитель роли Лени Голубкова заявил, что основателя пирамиды был «лучом света для народа». Свое мнение он высказал в интервью «Пятому каналу».

«Он был для народа эдакой надеждой, лучом света. Мы же все время жили в нищете, и тут появился шанс», — пояснил Пермяков. По словам актера, Мавроди был умным человеком и талантливым бизнесменом, но он не был востребован. «Для него деньги были не главное: я понял это, когда с ним общался», — пояснил Пермяков. Леня Голубков — персонаж рекламной кампании акционерного общества МММ в 1992—1994 годах, с ним связана всенародная любовь, а потом и ненависть к «МММ».

26 марта основатель «МММ» 62-летний Сергей Мавроди скончался в столичной клинике от сердечного приступа, напоминает сайт «Подмосковье сегодня». «МММ» считается крупнейшей в истории России финансовой пирамидой. Потерпевшими от участия в ней официально признаны более 10 тысяч человек. В 2003 году Мавроди был осужден в России за мошенничество в крупных размерах, уточняет «Национальная служба новостей».