Лицо рекламной кампании «МММ», актер Владимир Пермяков прокомментировал смерть Сергея Мавроди. Исполнитель роли Лени Голубкова заявил, что основателя пирамиды был «лучом света для народа». Свое мнение он высказал в интервью «Пятому каналу».
«Он был для народа эдакой надеждой, лучом света. Мы же все время жили в нищете, и тут появился шанс», — пояснил Пермяков. По словам актера, Мавроди был умным человеком и талантливым бизнесменом, но он не был востребован. «Для него деньги были не главное: я понял это, когда с ним общался», — пояснил Пермяков. Леня Голубков — персонаж рекламной кампании акционерного общества МММ в 1992—1994 годах, с ним связана всенародная любовь, а потом и ненависть к «МММ».
26 марта основатель «МММ» 62-летний Сергей Мавроди скончался в столичной клинике от сердечного приступа, напоминает сайт «Подмосковье сегодня». «МММ» считается крупнейшей в истории России финансовой пирамидой. Потерпевшими от участия в ней официально признаны более 10 тысяч человек. В 2003 году Мавроди был осужден в России за мошенничество в крупных размерах, уточняет «Национальная служба новостей».