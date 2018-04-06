В Кремле готовы найти замену «удобному» мессенджеру

15:57 06 апреля 2018 4

Возможную блокировку Telegram прокомментировал Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кремле будут искать замену мессенджеру Telegram в случае его блокировки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он сказал, что «Телеграм» очень удобный и в Кремле его, в частности, используют для общения с журналистами. «Будет очень жаль, если не будет найден консенсус, а пока, насколько мы понимаем, он не найден. Но закон есть закон, и если он не будет соблюдён и будут приняты соответствующие меры, мы будем искать альтернативу, которая наилучшим образом будет отвечать нашим потребностям», — приводит его слова RT.

Роскомнадзор 6 апреля подал в суд заявление с требованием заблокировать Telegram на территории России, напоминает «Национальная служба новостей». Санкции начали применять после того, как руководство мессенджера отказалось подавать информацию о ключах шифрования в ФСБ, сославшись на техническую невозможность этого действия.