{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Путин отправил в отставку главного следователя Свердловской области
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,83
Динамика за 2 недели
Евро 70,71
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
06 апреля 2018
15:57  06 апреля 2018 4

В Кремле готовы найти замену «удобному» мессенджеру

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Возможную блокировку Telegram прокомментировал ПесковФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Telegram в России пытаются заблокировать
все новости сюжета

В Кремле будут искать замену мессенджеру Telegram в случае его блокировки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он сказал, что «Телеграм» очень удобный и в Кремле его, в частности, используют для общения с журналистами. «Будет очень жаль, если не будет найден консенсус, а пока, насколько мы понимаем, он не найден. Но закон есть закон, и если он не будет соблюдён и будут приняты соответствующие меры, мы будем искать альтернативу, которая наилучшим образом будет отвечать нашим потребностям», — приводит его слова RT.

Роскомнадзор 6 апреля подал в суд заявление с требованием заблокировать Telegram на территории России, напоминает «Национальная служба новостей». Санкции начали применять после того, как руководство мессенджера отказалось подавать информацию о ключах шифрования в ФСБ, сославшись на техническую невозможность этого действия.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров