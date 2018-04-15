{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В Белом доме - новое министерство. В ГД решают, как повысить пенсионный возраст. 8 мая на Урале появится новый сенатор
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,43
Динамика за 2 недели
Евро 75,75
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
15 апреля 2018
14 апреля 2018
14:43  15 апреля 2018 0

Украина запустила беспилотники, чтобы следить за крымчанами. ФОТО

Беспилотники могут отслеживать участок до 50 километров
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
все новости сюжета

Украина запустила беспилотные летательные аппараты на границе с Крымом. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления государственной пограничной службы Украины.

Следить за крымчанами будут беспилотные авиационные комплексы «Spectator-M», которые находятся на вооружении Херсонского пограничного отряда. Отвечают за запуски и управление дронами военнослужащие, прошедшие специальное обучение. Беспилотники оснащены современными видео- и тепловизионными камерами и могут отслеживать участок до 50 километров на высоте до 2 тысяч метров, сообщается на странице ведомства в Facebook.

Ранее власти Украины пообещали задерживать все суда, идущие в Крым или из Крыма. Государственная погранслужба Украины заявила, что Крым — это временно оккупированная территория Украины, поэтому «на нарушения порядка входа и выхода с оккупированной территории правоохранительные органы будут реагировать немедленно». Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года.

Запуск беспилотников осуществляют специально обученные украинские пограничники
Фото: Азово-Черноморское региональное управление государственной пограничной службы Украины

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров