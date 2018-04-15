14:43 15 апреля 2018 0

Беспилотники могут отслеживать участок до 50 километров

Украина запустила беспилотные летательные аппараты на границе с Крымом. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления государственной пограничной службы Украины.

Следить за крымчанами будут беспилотные авиационные комплексы «Spectator-M», которые находятся на вооружении Херсонского пограничного отряда. Отвечают за запуски и управление дронами военнослужащие, прошедшие специальное обучение. Беспилотники оснащены современными видео- и тепловизионными камерами и могут отслеживать участок до 50 километров на высоте до 2 тысяч метров, сообщается на странице ведомства в Facebook.

Ранее власти Украины пообещали задерживать все суда, идущие в Крым или из Крыма. Государственная погранслужба Украины заявила, что Крым — это временно оккупированная территория Украины, поэтому «на нарушения порядка входа и выхода с оккупированной территории правоохранительные органы будут реагировать немедленно». Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года.