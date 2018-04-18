ООН увидел в блокировке Telegram нарушения прав человека

00:19 18 апреля 2018 0

В ООН назвали блокировку мессенджера непропорциональным ответом властей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Руперт Колвилл заявил, что при судебном разбирательстве по делу мессенджера Telegram не были соблюдены международные стандарты в области прав человека.

«В случае с шестью лицами, о которых идёт речь, похоже, отсутствовали необходимые юридические гарантии, в частности, распоряжение суда, на основании которого мог быть совершён запрос о предоставлении ключей шифрования», — приводит слова Коллвила RT. Он подчеркнул, что международные стандарты в области прав человека требуют наличие юридических гарантий и надзора.

Кроме того, Коллвил добавил, что поведение российских властей, которое связано с блокировкой мессенджера Telegram для всех пользователей, является «исключительно непропорциональным ответом», сообщает телеканал 360.

Напомним, в понедельник, 16 апреля, провайдеры связи приступили к блокировке Telegram, согласно требованию Роскомнадзора. Также надзорное ведомство потребовало от американских компаний Google и Apple удалить приложение мессенджера из своих онлайн-маркетов, чтобы скачивание стало недоступным. Ранее, Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram по всей России из-за отказа руководства передать ФСБ ключи шифрования.