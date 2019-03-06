Госдума отказалась вводить наследование пенсий в России

От принятия проекта пострадали бы некоторые граждане РФ Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Депутаты Госдумы отклонили законопроект о наследовании страховых пенсий по старости. В заключении парламентарии пояснили, что от реализации идеи могут пострадать некоторые категории граждан РФ.

Реализация предложенного проекта может привести к ущемлению прав нетрудоспособных иждивенцев после потери кормильца, говорится в заключении комитета по труду и социальной политике Госдумы. Кроме того, в тексте проекта не определен порядок наследования страховой пенсии по инвалидности, приводит мнение парламентского комитета телеканал 360.

«Предложенное законом нововведение смешивает принципы гражданского законодательства и законодательства о социальном страховании. Проект «не учитывает при этом их особенностей и не предусматривает особого порядка реализации отдельных правоотношений», — уточнили также депутаты. В свою очередь, в Пенсионном фонде РФ пояснили, что наследовать пенсию можно только одном случае — родственники могут получить одну выплату за месяц, в котором наступила смерть пенсионера, если при жизни он не успел этого сделать.

В сентябре 2018 года «Справедливая Россия» предложила закрепить за россиянами право наследовать страховые пенсии, напоминает «Национальная служба новостей». Согласно идее, в законодательстве появилось бы новое понятие — «гарантированный период получения страховой пенсии по старости». Это время рассчитывалось по формуле: возраст ожидаемой продолжительности жизни, который определяет правительство — и еще плюс пять лет.