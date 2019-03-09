В Москве 9 марта стало самым теплым днем с начала года. Температура воздуха на главной московской метеостанции на ВДНХ достигла плюс 5,7 градуса по Цельсию.
«Сегодня самый теплый день 2019 года», — приводит RT слова столичного синоптика.
Между тем, по данным центра «Фобос», на Урале в эти выходные будет снегопад, а днем столбик термометра поднимется выше нуля. «Небольшие снегопады начнутся в субботу. В Екатеринбурге и Челябинске в воскресенье воздух прогреется до плюс 2 градусов», — сказано в сообщении.
Ранее министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области выступило со штормовым предупреждением. Его вводили с позднего вечера 7 марта до раннего утра 8 марта. Прогнозировалось, что на Южный Урал обрушатся сильные снегопады и метели. На региональных автодорогах ожидалась сильная гололедица.