Москва «похвасталась» самым теплым днем. Потеплело и на Урале

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
09 марта 2019 в 18:00
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Погода. Снег. Грязь Челябинск., снежная каша, погода, переход
На Урале синоптики прогнозируют потеплениеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Москве 9 марта стало самым теплым днем с начала года. Температура воздуха на главной московской метеостанции на ВДНХ достигла плюс 5,7 градуса по Цельсию.

«Сегодня самый теплый день 2019 года», — приводит RT слова столичного синоптика.

Между тем, по данным центра «Фобос», на Урале в эти выходные будет снегопад, а днем столбик термометра поднимется выше нуля. «Небольшие снегопады начнутся в субботу. В Екатеринбурге и Челябинске в воскресенье воздух прогреется до плюс 2 градусов», — сказано в сообщении.

Ранее министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области выступило со штормовым предупреждением. Его вводили с позднего вечера 7 марта до раннего утра 8 марта. Прогнозировалось, что на Южный Урал обрушатся сильные снегопады и метели. На региональных автодорогах ожидалась сильная гололедица.

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