Защита «Свидетелей Иеговы» в Югре ищет новые доказательства пыток и обвиняет Бастрыкина

Бурные споры о пытках или их отсутствии при допросах сектантов не утихают уже больше месяца Фото: depositphotos.com

Заключения челябинских экспертов, свидетельствующих о пытках задержанных в Сургуте членов запрещенной в России религиозной организации «Свидетелей Иеговы», не имеют юридической силы. Об этом «URA.RU» заявили источники в силовых структурах региона. Ранее документы были предъявлены адвокатами сектантов 28 марта на пресс-конференции в Москве.

«Фигуранты уголовного дела обратились к неким экспертам в другой российский регион, которые в нарушении всех инструкций и методик проведения экспертиз, по фотографиям сделали заключения о применении физического насилия. Как такое может быть? Сделано это лишь для попытки придать резонанс и сформировать негативное мнение о деятельности силовиков», — считает инсайдер. Адвокаты сектантов на пресс-конференции в Москве вновь начали утверждать о якобы имевших место быть пытках при допросе сторонников «Свидетелей Иеговы» 15 феврале в здании следственного комитета в Сургуте.

«Ведущая роль вдохновителя отводилась руководителю следственного органа Ермолаеву. Следователи допрашивали моих представителей и если их ответ не удовлетворял, то они отводили их в так называемую комнату пыток», — заявил адвокат Егиазар Черников.

Присутствовавшие на пресс-конференции правозащитники пошли еще дальше и заявили, что решение о проведении проверки законности действий сургутских стражей правопорядка силами следователей окружного СКР наводит тень на репутацию главы следственного комитета РФ. «Я считаю, что Бастрыкин ставит себя под удар. И если он не наведет порядок в своем ведомстве, то надо будет ставить вопрос об отставке господина Бастрыкина. Тут одно из двух: либо он сознательно потакает этому насилию, которое делают его сотрудники, либо он абсолютно не контролирует деятельность своих региональных структур», — заявил правозащитник Лев Пономарев.

Источник, осведомленный с ситуацией, считает, что громкие заявления линии защиты сектантов произошли из-за опубликованного сообщения югорских силовиков 27 марта. Как уже рассказывало «URA.RU», официальная проверка показала, что телесные повреждения у сектантов появились не в день проведения следственных действий, а позже, у нескольких заявителей они и вовсе отсутствовали.