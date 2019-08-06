Экологи не поверили в успех МЧС и Минобороны при тушении пожаров в Сибири

Экологи усомнились в правдивости отчетов огнеборцев Фото: depositphotos.com

новость из сюжета Сибирь во власти лесных пожаров

Экологи с недоверием отнеслись к сообщениям Министерства обороны России и МЧС об успешной борьбе с масштабными лесными пожарами на территории Сибири. Подозрения появились из-за нестыковок в числах, публикуемых ведомствами.

В обоих министерствах сообщалось, что за последнюю неделю удалось ликвидировать пожары на территории от 753 тысяч до 1 млн га и в корне «переломить ситуацию». В «Гринписе России», в свою очередь, как пишет « Коммерсант» , эти данные подвергли сомнению, назвав цифры фантастическим результатом. «Ранее ничего подобного в мировой практике тушения лесных пожаров никому достигать не удавалось». Кроме того, в экологической организации обратили внимание на объем воды, который был сброшен авиацией на полыхающие леса, и сравнили его с площадью потушенных пожаров.

«Исходя из отчета Минобороны, самолетами и вертолетами министерства было сброшено 6 тыс. тонн воды, которыми были потушены 753 тыс. гектар, что дает около восьми литров на гектар», — подчеркнул представитель «Гринписа России» Антон Бенеславский, иронично добавив, что таким «нанослоем» вряд ли что-то возможно потушить.

В Минобороны журналистам не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, а в МЧС порекомендовали смотреть информацию на сайте.

Площадь лесных пожаров, напомним, достигает почти 4 млн га. Большинство очагов огня находятся в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области. В этих регионах введен режим чрезвычайной ситуации.