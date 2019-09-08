В Польше призвали к скорейшему примирению с Россией

Польша должна наладить взаимоотношения с Россией, поскольку Варшава теряет больше из-за отсутствия диалога с Москвой. Такое мнение высказал польский журналист Лукаш Гадзала в газете Rzeczpospolita.
«Мы забываем, что диалог и попытки заключить соглашение всегда в интересах малых стран, таких как Польша, потому что конфронтация с более мощным государством не сулит ничего хорошего для них», — цитирует журналиста RT. Корреспондент считает неверной политику Польши, которая отказывается от любого контакта с Россией.
Гадзала отметил, что после присоединения Крыма к РФ контакт между странами был утерян. Журналист указывает на то, что другие европейские государства ведут диалог с Россией, если даже расходятся с ней во мнении.
Ранее Польша отказалась приглашать Россию на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны. По мнению национального министра обороны Мариуша Блащака, Варшава по вине Москвы не получала послевоенные репарации от Германии. Это заявление прокомментировал депутат Госдумы Сергей Железняк, который считает ситуацию продолжением польской антироссийской кампании, напоминает агентство Nation News.