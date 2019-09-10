09 сентября 2019

Михалков назвал кинопремию «Оскар» далекой от искусства

© Служба новостей «URA.RU»
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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, михалков никита
В 1994 году Никита Михалков сам был удостоен золотой статуэтки «Оскар»Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В последние годы кинопремия «Оскар» стала крайне политизированной и не имеющей отношения к искусству. Об этом заявил журналистам председатель Союза кинематографистов России, обладатель премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» Никита Михалков.

»«Оскар» — «это политическая история, которая в последние годы очень малое отношение имеет к искусству», приводит ТАСС слова режиссера. При этом Михалков не верит в российский оскаровский комитет настолько, что не видит смысла в его реформировании.

По словам председателя российского Союза кинематографистов, дело не в том, что он не доверяет членам комитета. Проблема заключается в том, что решения не имеют перспективы, если не вписываются в политическую ситуацию.

Сам Михалков был удостоен «Оскара» в 1994 за фильм «Утомленные солнцем». Картина была отмечена американской киноакадемией как лучший иностранный фильм

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