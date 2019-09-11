Неологизм «горижопа» ранее придумали в фитнес-сообществе как синоним приседаниям Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Компания уральского бизнесмена Малика Гайсина ООО «Корона Тэхет» подала заявку на регистрацию товарного знака «Горижопа». Одноименное упражнение ранее было придумано в фитнес-сообществе «Бешеная сушка», но ее создатель и фитнес-блогер Василий Смольный такое заимствование воспринял спокойно.

Сообщение о регистрации товарного знака «Горижопа» и его варианта на латинице («Gorighopa») появилось на соответствующем сайте. Под этим товарным знаком компания планирует распространять некую продукцию из класса косметических и туалетных продуктов, парфюмерии, эфирных масел, фармацевтических изделий, медицинских препаратов. «Дай Бог, счастья и удачи человеку, который это делает. Я же не могу все слова на себя зарегистрировать. Человек же не „бешеную сушку“ регистрирует», — прокомментировал «URA.RU» инициативу «Короны Тэхет» Смольный. Именно в сообществе его проекта появилось название упражнения «горижопа» — аналога приседов.

По данным системы СБИС, «Корона Тэхет» занимается вложениями в ценные бумаги. Гендиректором компании является Малик Гайсин, который в 1990-е годы входил в число крупнейших бизнесменов Урала. В 1995 году он участвовал в выборах губернатора Свердловской области. В последние годы Гайсин проходил по делу о банкротстве ООО «Уральская независимая теплоэлектросетевая компания» (УНТЭСК). В марте 2019-го бизнесмена привлекли к субсидиарной ответственности по долгам компании.