Власти Ямала добились лидерства среди всех российских регионов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ямало-Ненецкий автономный округ по итогам августа возглавил рейтинг российских регионов с самой высокой устойчивостью по версии фонда «Петербургская политика». Остальные регионы Большого Урала расположились за пределами первой десятки топа, два из них — в нижней половине списка.

Специалисты фонда присвоили Ямалу 8,3 балла. Идущая на втором месте Калужская область получила на 0,2 балла больше, однако только ЯНАО из всех регионов, заработавших максимальные оценки, показал за последний месяц положительную динамику — 0,1 балла. Позиции Ямала усилило лидерство региона по многим показателям: первое место в стране по численности среднего класса, первое место по доступности бензина для населения и другие. В последний раз ЯНАО возглавлял рейтинг год назад — в августе 2018. Тогда оценка региона была ниже сегодняшней на 0,3 балла.

Своих позиций за месяц не изменили Тюменская область (7,8 балла) и Пермский край (7 баллов). Оба региона попали в категорию «с высокой устойчивостью».

Свердловская область (6 баллов) показала отрицательную динамику в 0,1 балла. «Петербургская политика» связывает ослабление с резонансным массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле, а также со скандалом с планируемым сокращением сотрудников гинекологического отделения больницы в Качканаре.

Отрицательная динамика в 0,1 балла у Ханты-Мансийского автономного округа (общая оценка 6,7). Главным негативным событием составили называют очередной перенос на 2020 год срока сдачи перинатального центра в Сургуте.

Челябинская область получила 3,1 балла, показав при этом положительную динамику в 0,2 балла. Авторы топа связывают это с двумя распоряжениями главы региона Алексея Текслера: о повышении в 6 раз ежемесячных выплат труженикам тыла и о повышении зарплат бюджетникам. Среди негативных событий — отставка мэра Златоуста Вячеслава Жилина.

Курганская область (4,3 балла) показала положительную динамику в 0,1 балла, которую составители связывают с встречей главы Зауралья Вадима Шумкова с президентом РФ Владимиром Путиным. Другое знаковое событие — совещание в Кургане с участием министра финансов РФ Антоном Силуановым.