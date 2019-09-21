Чеченцы пожаловались на то, что их «сгоняют» на принудительные субботники

Жители Чечни пожаловались на то, что их заставляют участвовать в субботниках, которые власти региона позиционируют как абсолютно добровольные мероприятия.
«Вывели всех, начиная от работников администрации до учителей и медиков. Каждой организации выделен отдельный участок, где надо навести порядок — покрасить бордюры и деревья, убрать кустарник, собрать мусор, скосить траву. Мы практически полдня занимались тем, что убирали мусор вдоль дороги на Грозный. Сейчас уже никто не отказывается на субботники или на митинги ходить, это бесполезно», — рассказала журналистам издания «Кавказский узел» жительница Грозненского района Чечни.
По информации представителей СМИ, подобные принудительные субботники якобы практикуются еще в нескольких муниципалитетах Чечни. Чечня — единственный российский регион, где регулярно практикуются организованные властями субботники, отмечает комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина. «В советское время всех призывали работать на субботниках. А в настоящее время я не слышала, чтобы в других регионах были аналогичные чеченским субботники», — утверждает общественница.
Юристы говорят о том, что жители Чечни, которых принуждают участвовать в субботниках, имеют право пожаловаться в прокуратуру. Правда, более действенным способом правозащитники считают жалобы в Москву: руководство Чечни не любит, когда федеральный центр узнает о каких-либо проблемах республики, в связи с чем шанс на изменение ситуации все же есть.
Оперативно получить комментарий пресс-секретаря главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримова и пресс-службы чеченского правительства «URA.RU» не удалось.