Полицейские встретили пьяного мужчину, отвезли его на кладбище и забили до смерти

На полицейских завели уголовное дело Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Вольск (Саратовская область) полицейские насмерть забили задержанного ими мужчину. В данный момент представители правоохранительных органов находятся под следствием. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Саратовской области.

«По подозрению в совершении преступления были задержаны двое сотрудников МВД», — передает портал VSE42.RU со ссылкой на региональный СК. По версии следствия, полицейские задержали пьяного мужчину, с которым у них завязался конфликт. Они погрузили его в служебную машину и отвезли к городскому кладбищу. Там стражи порядка избили задержанного 41-летнего мужчину. От полученных травм он скончался на месте.

Смерть наступила из-за перелома ребер слева и разрыва легкого, что привело к большой потере крови. На сотрудников полиции заведено дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».