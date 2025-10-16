Бывшего мэра в Орловской области приговорили с исправительным работам

Болховский районный суд Орловской области вынес приговор экс-главе города Болхова Владимиру Авилову и его заместителю Ирине Казаковой по делу о превышении должностных полномочий при приемке работ по благоустройству парка «Болховкин луг» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Чиновники получили исправительные работы на 2 и 1,5 года соответственно.
«С учетом позиции государственного обвинения суд признал должностных лиц виновными в совершении инкриминируемого им преступления», — сообщили в telegram-канале прокуратуры Орловской области. В 2023 году администрация Болхова заключила контракт на благоустройство парка, но Авилов и Казакова, зная о некачественном выполнении работ, подписали акты приемки. Ущерб бюджету составил более 11,6 млн рублей. Подрядчику было перечислено 66 млн рублей.
Ранее в рамках расследования дела о взятках при строительстве комплекса «Увильды Парк» были задержаны директор проекта Алексей Вахатов, а также сотрудники Сбера Роман Лихопуд и Оксана Малышко, которых обвиняют в получении денежных средств за содействие в оформлении крупного кредита. Вахатов уже имел судимость за мошенничество в 2015 году, а мера пресечения для фигурантов неоднократно продлевалась, они продолжают находиться в СИЗО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.